Tussen Rotterdam en Breda rijden tot zeker maandagochtend minder treinen door werkzaamheden aan een defect spoor, meldt spoorbeheerder ProRail donderdag.

Dinsdag bleek tijdens een inspectie dat een spoor in de Willemsspoortunnel defect is. Daarom mogen er tijdelijk geen treinen meer over dat spoor rijden. Hierom rijdt er geen Intercity Direct tussen Rotterdam en Breda en rijden er minder sprinters tussen Rotterdam en Dordrecht.

Een aannemer probeert het defect zo snel mogelijk te verhelpen, maar de werkzaamheden nemen zeker nog een aantal dagen in beslag.

De Willemsspoortunnel is een belangrijk doorgangspunt voor de NS. Alle treinen uit Rotterdam richting het zuiden komen door de tunnel heen en station Rotterdam Blaak ligt er in.