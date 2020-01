Duizenden leraren hebben donderdagochtend een protestmars gelopen richting De Kuip in het kader van de landelijke staking om aandacht te vragen voor het lerarentekort.

In Rotterdam wordt de mars en de manifestatie georganiseerd door actiegroep WIJonderwEIS in samenwerking met de vakbonden.

De mars ging rond 9.30 uur van start vanaf station Zuid, basisschool Het Open Venster en Rotterdam Ahoy.

In De Kuip spraken vanaf 10.30 uur onder anderen Berthold Günster, schrijver van het boek Omdenken, docent Frans in het voortgezet onderwijs Kim van Strien en cabaretier Kees van Amstel.

Rond 12.00 uur eindigde het programma in De Kuip.

Bijna vierduizend basisscholen sluiten tijdens staking

Donderdag en vrijdag staken leraren in heel Nederland. Voor zover bekend sluiten zeker 3.978 basisscholen en 180 middelbare scholen tijdens het protest één of beide dagen hun deuren. Dat is samen ruim 56 procent van het totale aantal scholen in Nederland.

Met de staking wordt opnieuw aandacht gevraagd voor het toenemende lerarentekort in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.