De gemeente Rotterdam krijgt er vierduizend extra fietsparkeerplekken bij. Onder meer rondom station Rotterdam Centraal, in de binnenstad en bij ov-locaties zoals het Zuidplein komen nieuwe parkeerplekken.

Er komen extra fietsparkeerplekken omdat het aantal fietsende Rotterdammers in de afgelopen tien jaar met 60 procent is gestegen.

Op drukke momenten rijden volgens de gemeente nu al 30.000 fietsers door Rotterdam. Maar voor de helft van deze groep is geen parkeerplek beschikbaar.

Ook gaat de gemeente dit jaar nieuwe fietsvlonders aanleggen op het Noordereiland. Die komen bij de bushaltes op de Cornelis Trompstraat, Maaskade, De Ruyterstraat en het Burgemeester Hoffmanplein.

Een fietsvlonder is een voormalige autoparkeerplaats die tijdelijk wordt gebruikt voor het stallen van fietsen. Rotterdam is de eerste stad in Nederland met dergelijke vlonders voor fietsers.