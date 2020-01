De 29-jarige man die verdacht wordt van het mishandelen van zijn 26-jarige partner in een woning aan de Schammenkamp in Rotterdam op zaterdag 25 januari, moet veertien dagen langer vastzitten, zo meldde het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. Het slachtoffer overleed na de mishandeling aan haar verwondingen.

De verdachte werd woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Op de desbetreffende dag alarmeerden de buren van het stel de politie nadat ze geluiden hoorden die op een heftige ruzie wezen. Agenten troffen de vrouw ernstig gewond in de woning aan, in het bijzijn van haar kinderen.

Een zoekactie van de politie in de omgeving leverde niks op, maar de verdachte meldde zich later zelf op het politiebureau. Hierna is hij ingerekend.