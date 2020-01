Bij een grote brand op de vijfde etage van een wooncomplex aan de Grote Beer in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander is woensdag één persoon gewond geraakt, meldt de Veiligheidsregio Rijnmond-Veilig via Twitter.

De brand ging gepaard met veel rook op de gang van het wooncomplex. Bewoners werden via een hoogwerker van de brandweer naar beneden getakeld.

De aard van de verwondingen van het slachtoffer is niet bekend. Ook de oorzaak van de brand is nog onduidelijk.