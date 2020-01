Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag celstraffen van zes en achttien maanden geëist tegen twee mannen voor de handel in illegale anabolen vanuit een sportschool aan de Straatweg in Rotterdam.

De verdachten van 52 en 58 jaar uit Rotterdam werden op 15 oktober aangehouden. Ze waren werkzaam in de sportschool. In de woning van een van de mannen werden twee vuurwapens en harddrugs gevonden. In diezelfde woning werd ook een 49-jarige vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel. Zij staat op een later moment terecht.

De politie kwam de illegale handel op het spoor na tips en stelde een onderzoek in. Daaruit bleek dat verschillende medicijnen in de sportschool met groot gemak werden verhandeld en dat de risico's van het gebruik daarbij meestal niet ter sprake kwam. De middelen werden ook in de sportschool zelf toegediend. Zo lagen er spuiten en stond er een "behandeltafel".

De rechtbank doet binnenkort uitspraak in de zaak.