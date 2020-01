De brandweer is woensdag uitgerukt voor een zeer grote brand in meerdere caravans aan de Wildersekade in het Rotterdamse Hillegersberg-Schiebroek.

De brandweer is met vier blusvoertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ook is er een schuimblusvoertuig ter plaatse, dat van grotere afstand kan blussen.

Bij de brand komt veel rook vrij die in de richting van Berkel en Rodenrijs waait. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.