In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is dinsdagochtend een giraffe geboren. Het is een meisje van zo'n 170 centimeter en circa 50 kilo.

De giraffe is al te zien voor publiek. Zij en haar moeder verblijven de eerste maand apart van de andere giraffen in een alternatief verblijf om te voorkomen dat de moeder opnieuw drachtig wordt.

Elke vrouwelijke giraffe in de diergaarde krijgt een paar keer per jaar de mogelijkheid om jongen te baren. In de tussenliggende periode krijgen de dieren anticonceptie.

De kudde in Blijdorp telt nu acht giraffen.