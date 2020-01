In een onderzoek naar het witwassen van drugsgeld is dinsdag beslag gelegd op onroerend goed ter waarde van bijna 1 miljoen euro. De politie doorzocht in totaal acht panden in Oosterhout, Breda en de omgeving van Rotterdam.

Het onderzoek is gericht op een voormalige directeur van een transportonderneming in Noord-Brabant. Hij werd in december veroordeeld tot zeven jaar cel voor zijn aandeel in het invoeren van bijna 3.500 kilo cocaïne in containers met bananen. Hierop werd een onderzoek ingesteld naar de geldstromen rondom de betreffende drugstransporten.

Tijdens het onderzoek viel op dat de directeur grote aankopen in contanten deed. Ook werd vastgoed via een verdachte constructie aangekocht. De directeur heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan witwassen.

De rol van de directeur bij de onroerende goederen wordt onderzocht. Het is niet bekend of er meer mensen zijn aangehouden in de zaak.