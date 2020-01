De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 29-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht een 23-jarige vrouw te hebben mishandeld in een woning aan de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer raakte hierbij zwaargewond.

Later die nacht meldde de verdachte zich op het politiebureau, waarna hij werd ingerekend.

Buren alarmeerden de politie net voor middernacht nadat ze geluiden hoorden die wezen op een heftige ruzie. Agenten troffen de vrouw ernstig verwond aan, in het bijzijn van haar kinderen. Hierna werd een zoekactie opgestart. Deze werd gestaakt toen de man zich meldde.

De politie is op zoek naar getuigen die de man de woning hebben zien verlaten.