Burgemeester Ahmed Aboutaleb, inwoners van Rotterdam en Holocaustoverlevende Ronald E. Waterman herdenken maandag vanaf 18.30 uur de Holocaust en 75 jaar vrijheid bij het lichtmonument aan de Eva Cohen-Hartogkade in Rotterdam.

De inloop duurt van 18.30 tot 19.00 uur. Tussen 19.00 en 19.45 uur zijn er speeches van de burgemeester en Waterman, die als kind concentratiekamp Theresienstadt overleefde. Rotterdamse kinderen zullen vervolgens een steen bij het monument leggen.

In het kader van 75 jaar vrijheid ontwierp kunstenaar Daan Roosegaarde in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei het monument LEVENSLICHT. Het kunstwerk bestaat uit 104.000 stenen, overeenkomstig met het aantal Joden, Roma en Sinti die slachtoffer werden van de Holocaust. Het monument werd op 16 januari gepresenteerd in Rotterdam en is daarna in delen verspreid over meer dan 150 Nederlandse gemeenten.

Na de bijeenkomst op maandag zal het lichtmonument een tour maken langs verschillende Rotterdamse scholen en deel uitmaken van het lesprogramma over de Holocaust.