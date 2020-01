De politie heeft zondagavond harddrugs en tienduizenden euro's in een kruipruimte en een trapkast van een woning aan het Marlow Mosshof in Rotterdam aangetroffen. De 47-jarige bewoner is aangehouden.

De politie had een onderzoek in de omgeving ingesteld na een melding van een buurtbewoner. De verdachte zou vanuit de auto en vanuit zijn woning drugs dealen. Zondagavond werd een andere man opgepakt die cocaïne had gekocht van de verdachte. Naar aanleiding van deze aanhouding kwam de politie de verdachte op het spoor.

De man zat in zijn auto op de Hoofdweg en is daar opgepakt. Bij het doorzoeken van zijn woning aan het Marlow Mosshof werden de drugs, waaronder een hoeveelheid pillen, aangetroffen. In een kluis vond de politie ook een geldbedrag van enkele tienduizenden euro's.