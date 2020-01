Een vrouw en haar zoon werden in de nacht van zaterdag op zondag wakker van vier mannen die hun woning aan de Allard Piersonstraat in Rotterdam binnendrongen. Ze bedreigden de slachtoffers met een vuurwapen en eisten geld. Omdat er niets van waarde aanwezig was in de woning, vertrokken de daders met lege handen.

De mannen drongen het huis in Rotterdam-West rond 3.45 uur binnen. Bij de overval raakte niemand gewond, meldt de politie maandag.

De politie doet onderzoek naar het incident en roept getuigen van het incident op om zich te melden.