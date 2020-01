Drie mannen zijn zondagmiddag aangehouden op verdenking van bedreiging met een vuurwapen. Ze zouden een man en vrouw in een woning op de Middenhoefstraat hebben bedreigd.

De politie kreeg zondagmiddag een melding van een man dat er zojuist twee mannen in zijn woning waren geweest en hem en zijn vriendin zouden hebben bedreigd en geslagen. Met de beschrijving van de daders en hun vluchtauto is de politie op zoek gegaan in de buurt. Niet veel later trof de politie op de Zuiderparkweg de auto van de verdachten aan.

In de auto zaten drie mannen, Rotterdammers van 22, 23 en 27 jaar. Ze zijn alle drie aangehouden en naar het bureau meegenomen voor verhoor. In de auto is geen vuurwapen aangetroffen.