Een man is zaterdag gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Kentering in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet. De verdachte is aangehouden.

Een ruzie mondde rond 12.00 uur uit in een steekpartij, zo meldt de politie. Het slachtoffer raakte hierbij gewond aan zijn been en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft het mogelijke steekwapen, een mes, aangetroffen op straat. Wat de toedracht is van de steekpartij wordt momenteel door de politie onderzocht.