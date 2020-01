De douane heeft vrijdagmiddag 150 kilo cocaïne aangetroffen tussen een lading strooizout bij een havenbedrijf in de Botlek in Rotterdam.

Het havenbedrijf waar de drugs is aangetroffen heeft vermoedelijk niks met de drugssmokkel te maken, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De cocaïne is aangetroffen tijdens een controle. De drugs zat verstopt in plastic emmers, waar het strooizout in zat. De emmers zouden verscheept worden naar het Verenigd Koninkrijk.

De drugs is in beslag genomen en vernietigd. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam, onderzoekt de drugsvondst.