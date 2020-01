Een zeventienjarige jongen uit Rotterdam is donderdagmiddag in zijn rug gestoken op de Pleinweg in Rotterdam. Hij is inmiddels geopereerd en verkeert buiten levensgevaar.

Op de loopbrug van het winkelcentrum Zuidplein richting de Pleinweg kreeg het slachtoffer ruzie met een groep jongeren. Hij werd geslagen en toen hij wilde vluchten stak een van de jongeren met een mes in zijn rug.

De groep ging vervolgens uiteen. Een deel liep richting de Zuidpleinflat, een ander deel vluchtte via het trapveldje aan de Wevershoekstraat richting de Dordtselaan.

De politie zoekt naar getuigen van het steekincident en roept mensen die iets hebben gezien of gehoord op om zich te melden.