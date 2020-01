De 31-jarige vrouw uit Rotterdam die dinsdag werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietincident en een carjacking op 10 september vorig jaar bij winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam, blijft voorlopig langer vast. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Het is niet bekend of de vrouw daadwerkelijk de schutter is. Het motief voor het schietincident moet nog blijken, maar de politie vermoedt dat er sprake was van een liquidatiepoging.

Een man en een vrouw in een Range Rover werden in september rond 9.30 uur beschoten vanuit een gestolen BMW. De schutter gebruikte daarbij een automatisch vuurwapen.

De twee inzittenden van het beschoten voertuig vluchtten het winkelcentrum in, terwijl de auto nog onder vuur werd genomen. Hoewel het op dat moment al vrij druk was op straat, raakte niemand gewond.

De daders vluchtten in de BMW. Op de nabijgelegen Hoofdweg dwongen zij een automobiliste bij een verkeerslicht om haar zwarte Audi A6 af te staan. Diezelfde Audi werd een paar uur later teruggevonden aan de Wollefoppenweg in het Rotterdamse stadsdeel Noord.

De inzittenden van de onder vuur genomen auto werden diezelfde dag aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid, maar zijn inmiddels weer vrijgelaten.