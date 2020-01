De Rotterdamse politie heeft donderdagmiddag in het centrum twee jongens aangehouden die in het bezit waren van een gestolen telefoon. Een man die getuige was van de diefstal tipte de politie.

De melder zag twee jongens iets uit een roze rugtas halen, om de tas vervolgens achter te laten en weg te lopen. Hij vertrouwde het niet en volgde het tweetal terwijl hij de politie inschakelde.

De man bleef zijn locatie doorgeven aan de politie en zodoende konden de twee jongens worden ingerekend. Op het politiebureau troffen agenten de mobiele telefoon aan in het bezit van éém van hen. Deze bleek, samen met de rugtas, even eerder ontvreemd te zijn van een vrouw.

De twee verdachten blijven minimaal tot vrijdag op het bureau. De politie probeert nu te bewijzen dat ze ook verantwoordelijk zijn voor de diefstal van de rugtas.