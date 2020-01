De dertigjarige Stephan K. uit Barendrecht is donderdag door de rechtbank in Dordrecht veroordeeld tot achttien jaar cel voor de moord op zijn 29-jarige ex-vriendin Bianca van Es in november 2018 in het Rotterdamse Zuidwijk.

Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Het slachtoffer had de week voor de moord de relatie met K. verbroken. Hij zou haar en haar familie meerdere leugens hebben verteld. Die bewuste avond kwam K. met een smoes haar woning binnen en verstikte hij haar met een kussen. Op dat moment lag de tweejarige dochter van het slachtoffer in bed in de nabijgelegen slaapkamer.

Nadat K. de vrouw had gedood, sleepte hij haar lichaam naar de keuken en zette hij een gaspit open. Een mogelijke explosie moest doen lijken alsof de vrouw door een ongeval om het leven was gekomen.

Bij het vonnis heeft de rechtbank gekeken naar de strafmaat in vergelijkbare zaken. Een strafverhogend aspect is volgens de rechter de "geraffineerde en gewetenloze wijze waarop de verdachte heeft gehandeld. De verdachte heeft, door de gaspit in de woning van het slachtoffer open te draaien, zijn daad willen maskeren". Een ander strafverhogend aspect is dat de peuter van het slachtoffer ten tijde van de moord in de woning aanwezig was.

De rechtbank acht de verdachte, ondanks een borderline-persoonlijkheidsstoornis, volledig toerekeningsvatbaar, en vindt een straf van achttien jaar cel in deze zaak dan ook passend. Naast de celstraf moet de man 25.000 euro schadevergoeding betalen voor de minderjarige dochter en 17.500 euro aan de moeder van het slachtoffer.