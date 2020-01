Een kinderdagverblijf aan de Hilledijk in Rotterdam is donderdagmiddag ontruimd nadat er een verhoogd percentage koolstofmonoxide is gemeten. Zes personen, waaronder één kind, zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

Niemand van de gecontroleerde personen hoeft naar het ziekenhuis, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Alle kinderen maken het goed. Er is contact opgenomen met de ouders.

Naast het kinderdagverblijf zijn ook 36 woningen aan de Hilledijk ontruimd. De brandweer verricht momenteel metingen.

De koolstofmonoxide is vrijkomen door een lekkage, die vermoedelijk ontstond door werkzaamheden met een gemotoriseerde slijpschijf. Het is nog niet bekend waar op de Hilledijk deze lekkage precies heeft plaatsgevonden.