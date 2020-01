Een zeventienjarige jongen uit Rotterdam is woensdag rond 17.00 uur in zijn rug gestoken nadat hij was gevlucht voor een groep jongeren op de Pleinweg in het Rotterdamse stadsdeel Zuid.

Het slachtoffer had de jongeren kort voor het incident ontmoet op het Zuidplein. Door nog onbekende oorzaak kreeg de jongen ruzie met de groep. De woordenwisseling mondde uit in een vechtpartij, waarbij de jongen werd geslagen. Toen de Rotterdammer wegliep, werd hij in zijn rug gestoken. De groep jongeren sloeg vervolgens op de vlucht.

Het slachtoffer meldde zich kort na het incident bij een nabijgelegen ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen is geopereerd.

De politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.