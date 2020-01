Een 34-jarige man uit Delft is maandagavond aangehouden voor een schietincident in de Bas Jungeriusstraat in het Rotterdamse stadsdeel Zuid. De man meldde zich op het politiebureau.

Bij het schietincident op donderdag om 19.45 uur raakten twee mannen van 19 en 22 jaar zwaargewond. Zij zaten vlak voor de schietpartij in hun auto op de Bas Jungeriusstraat en werden kort daarna op straat beschoten.

Getuigen spraken over meerdere schoten en meerdere daders. De daders zijn na het incident gevlucht.

De politie stelde direct een uitgebreid onderzoek in naar de toedracht. Of de aangehouden man de schutter is, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of er meerdere verdachten in beeld zijn.