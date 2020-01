De gemeente Rotterdam start een verkenning om twaalf wijken van het aardgas af te halen. Met dit besluit zet het college van burgemeester en wethouders de volgende stap naar een geheel aardgasvrij Rotterdam.

De twaalf wijken zijn Zuidwijk, West, Ommoord, Noord, Zuid Midden, Kop van Feijenoord, Beverwaard, Hoogvliet, Kralingen, Lombardijen, Noordeiland en Hoek van Holland. Tijdens de verkenning wordt onder meer gekeken naar de haalbaarheid op sociaal, technisch en financieel vlak.

In 2050 moet heel Nederland aardgasvrij zijn. Om dat te behalen wil de gemeente Rotterdam op tijd beginnen met voorbereiding. Zo is Rotterdam al eerder gestart met gebiedsaanpakken om vijf buurten van het aardgas af te halen. Nu gaat de gemeente kijken of er ook voor de nieuwe twaalf nieuwe wijken voor 2030 een gebiedsaanpak aardgasvrij kan starten.

Bij de selectie van de twaalf wijken is onder meer gekeken naar een collectieve warmteoplossing, de staat van het gasnet, nabijheid van duurzame bronnen zoals warmtenet, planning van werkzaamheden in de grond zoals vervangen riolering en leidingen, bezit van woningcorporaties, nieuwbouw, aantal gasaansluitingen en herstructureringsopgaven, zo meldt de gemeente.

In 2021 wordt definitief bepaald welke wijken als eerste van het aardgas af gaan.