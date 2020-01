In een woning aan de Noordsingel in Rotterdam-Noord is maandagmiddag een grote brand uitgebroken.

De brandweer is ter plaatse en heeft de brand inmiddels opgeschaald naar zeer groot. De brand ontstond op de tweede etage van een woning, maar is inmiddels uitgebreid naar het dak. Het gaat om een woning die rond 1890 gebouwd is en daarom is er een groot risico dat de brand zich verder uitbreidt.

Een woordvoerder meldt dat er nog geen meldingen van gewonden zijn. De brandweer richt zich nu vooral op het voorkomen van verdere uitbreiding van de brand.