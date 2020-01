De zeer grote brand die maandag rond 13.30 uur uitbrak in een oud pand op de Noordsingel in het Rotterdamse stadsdeel Noord was rond 18.00 uur onder controle.

De brandweer was snel ter plaatse en schaalde de brand op naar zeer groot. De brand ontstond op de tweede etage van een woning, maar breidde snel uit naar het dak. Het gaat om een woning die rond 1890 gebouwd is en daarom was er een groot risico dat de brand zich verder uit zou breiden.

Tijdens de brand was er één persoon in het pand aanwezig, maar diegene bleef ongedeerd.

De rookontwikkeling was rond 14.45 uur sterk afgenomen, waarna de brandweer sloopwerkzaamheden verrichtte. Omliggende woningen werden gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide.

De bewoners van de betreffende en omliggende woningen kunnen maandag nog niet terugkeren. Voor hen is vervangend onderdak geregeld.

De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.