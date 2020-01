Gemeente Rotterdam heeft maandag samen met projectontwikkelaar RED Company het ontwerp van het nieuwe klimaatcentrum van de Verenigde Naties (VN) onthuld, dat in Rijnhaven komt te liggen. Het kantoor zal drijven op het water.

Het Global Commission on Adaptation (GCA) van de VN moet in het najaar van 2020 in Rotterdam komen te liggen. De bedoeling is dat dit klimaatcentrum gebruikt zal worden voor een periode van vijf tot tien jaar.

GCA is een initiatief van verschillende landen en de Wereldbank. Het centrum wordt de thuisbasis van een klimaatcommissie geleid door Microsoft-oprichter Bill Gates, de baas van de Wereldbank Kristalina Georgieva en voormalig VN-topman Ban Ki-moon.

Het klimaatcentrum moet voldoen aan de missie van duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit. Daarom zal het gebouw zelfvoorzienend en energieneutraal worden. Ook zal het centrum volledig gebouwd worden van demontabel hout, waardoor het makkelijk op- en afgebouwd kan worden. Bovendien wordt er met hout minder koolstof uitgestoten.

Het GCA krijgt een restaurant met buitenterras en een drijvend zwembad. Op meerdere plekken op en rond het gebouw worden zonnepanelen geplaatst. Het drijvende kantoor zal door middel van een steiger met het vasteland verbonden zijn.

De komst van het GCA levert werkgelegenheid voor honderd werknemers op, voor een groot deel van internationale afkomst. Ook de interne werkgelegenheid van het kantoor zal volgens de gemeente toenemen.

De bouw van het nieuwe kantoor zal in april beginnen. Naar verwachting kunnen burgemeester Ahmed Aboutaleb en Ban het klimaatcentrum in oktober openen.