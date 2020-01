Vijf scholen in Rotterdam hebben het predicaat Excellente School 2019 gekregen. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs maandag.

Het gaat om de basisscholen Het Spectrum en de Nicolaasschool. Ook de scholen Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet, Accent Praktijkonderwijs Delfshaven en Melanchthon Kralingen hebben het predicaat ontvangen. De predicaten zijn toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen.

In totaal kregen 62 scholen en schoolsoorten in Nederland het predicaat Excellente School 2019. Het gaat om zestien scholen in het primair onderwijs, veertig scholen in het voortgezet onderwijs en zes scholen in het speciaal onderwijs. Dit betekent dat er nu in totaal 190 scholen of schoolsoorten het predicaat excellent dragen.

"Het predicaat is een erkenning voor scholen of schoolsoorten die onderwijs bieden van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheiden van andere goede scholen doordat ze uitblinken met een specifiek profiel", aldus de onderwijsinspectie.