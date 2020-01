De Meentbrug in Rotterdam is tot en met vrijdag 24 januari 15.00 uur niet bereikbaar wegens werkzaamheden aan de stadsverwarming.

De kruising met de Meent, Haagseveer en Westewagenstraat is dicht. Hierom is er geen verkeer mogelijk over de Meentbrug richting de Coolsingel of de Goudsesingel.

Het advies voor verkeer vanaf de Goudsesingel richting de Coolsingel is omrijden via de Mariniersweg, Blaak, Westblaak, Karel Doormanstraat en Aert van Nesstraat. Vanaf de Aert van Nesstraat en de Coolsingel richting de Goudsesingel rijdt het verkeer via de Pompenbrug.