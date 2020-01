Een automobilist is vrijdagavond aangehouden nadat hij onder invloed bijna een mobiele afzetting van Rijkswaterstaat in Rotterdam had aangereden.

De bestuurder kon op het laatste moment nog voorkomen dat hij de afzetting aanreed. Agenten namen een alcoholcontrole bij de automobilist af, waaruit bleek dat hij drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken had.

Ook bleek de bestuurder nog een boete van 7.000 euro te hebben openstaan. De agenten hielden de verdachte aan en vorderden zijn rijbewijs in.