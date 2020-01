De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 26-jarige verdachte van een eerder gepleegde straatroof in Rotterdam-Noord aangehouden op de Coolsingel in het centrum van Rotterdam.

Rond 5.15 uur werd de verdachte uit Rotterdam herkend door agenten. Het uiterlijk van de man kwam overeen met het signalement van de verdachte van een gewelddadige straatroof op 11 januari aan de Schimmelpenninckstraat.

Toen de agenten de man probeerden aan te houden, weigerde hij mee te werken. Hij maakte tijdens het verzetten een verdachte beweging, waardoor het leek alsof hij een wapen tevoorschijn wilde halen. Dat was voor de agenten reden om een waarschuwingsschot te lossen.

De man werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar zal hij later worden verhoord.