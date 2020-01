De gemeente Rotterdam heeft de externe toegang tot het Citrix-netwerk tijdelijk afgesloten vanwege veiligheidsrisico's. Volgens een woordvoerder gaat het om een preventieve maatregel en hebben hackers het Haarlemse netwerk niet aangevallen.

Met de software van Citrix kunnen bedrijven of instellingen onder meer 'virtuele desktops' opzetten die vanuit de cloud of een netwerk te gebruiken zijn. Medewerkers kunnen daardoor thuis inloggen op de servers. De gemeente Rotterdam maakt ook gebruik van de software. Sinds december kampt Citrix met een beveiligingslek, waardoor de afnemers kwetsbaar zijn voor hackers.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwde daarom eerder al voor de 'ernstige kwetsbaarheid' van het systeem. Het uit de lucht halen van het systeem gebeurt op advies van het NCSC en de softwareontwikkelaar.

Hackers probeerden dinsdagavond in te breken in de computersystemen van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en de gemeente Zutphen. Ze maakten daarbij gebruik van een kwetsbaarheid in de systemen van Citrix.

Het uit de lucht halen van Citrix lijkt in eerste instantie geen implicaties te hebben voor burgers, zegt de woordvoerder van de gemeente. "Het loket werkt, de balies zijn open en ook paspoorten kunnen gewoon opgehaald worden. Het kan zijn dat er problemen ontstaan in specifieke processen, daar doen we op dit moment onderzoek naar."