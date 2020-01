Medewerkers van de Douane en de Landelijke Eenheid hebben 439 kilo heroïne ontdekt aan boord van een schip in Rotterdam. De vondst werd op 31 december al gedaan, maar de politie maakte het nieuws vrijdag bekend.

De heroïne werd aangetroffen tijdens een routinecontrole en was verstopt onder een lading speksteen.

Het schip was afkomstig uit de haven van Karachi in Pakistan. De precieze bestemming van de verdovende middelen is niet bekend.

De heroïne is in beslag genomen en vernietigd. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de vondst.