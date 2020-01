De nieuwe coldcasekalender die vrijdag is uitgebracht, besteedt aandacht aan drie Rotterdamse moordzaken. De kalender met 52 onopgeloste moordzaken wordt verspreid onder gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en tbs-klinieken in de hoop dat dit leidt tot tips over een van de zaken.

De oudste Rotterdamse zaak in de kalender is die rond de elektronicawinkeleigenaar Hans en Mia van der Mee. Op woensdag 14 februari 1990 werd de zaak van het echtpaar rond sluitingstijd overvallen door twee mannen.

Ze eisten de kluissleutel van Hans en dreigden zijn vrouw neer te schieten als hij niet gehoorzaamde. Vervolgens ontstond een vechtpartij tussen Hans en een of beide overvallers. Hij raakte daarbij ernstig gewond en overleed ter plekke. Het politieonderzoek heeft nog altijd niet geleid tot de aanhouding van de twee daders.

De politie besteedt in de kalender ook aandacht aan de dertienjarige Sedar die op 1 februari 2003 werd neergeschoten tijdens het sneeuwballen gooien bij metrostation Slinge.

De jongen gooide die dag sneeuwballen naar voetgangers en passerende auto's. Vervolgens schoot iemand gericht op de jongens, waarbij Sedar werd geraakt en overleed. De dader loopt al meer dan zestien jaar vrij rond.

Ook roofoverval aan Lagedijk staat op kalender

In hetzelfde jaar wordt Muhammed Erdogan rond 18.00 uur doodgestoken in de schoenenwinkel van zijn vader aan de Katendrechtse Lagedijk. Een onbekende man kwam rond sluitingstijd de zaak binnen en stak Erdogan vermoedelijk met een mes.

Het slachtoffer overleed kort daarna aan zijn verwondingen. De politie houdt rekening met een roofoverval, maar de exacte toedracht is na al die jaren nog altijd onbekend.

112 Gedetineerde legt uit wat hij van de kalender vindt

Politie lanceert coldcasekalender in 2017

De politie lanceerde de coldcasekalender voor het eerst in januari 2017 bij wijze van proef. Omdat de test succesvol bleek, besloot de politie de kalender jaarlijks te verspreiden onder gedetineerden in gevangenissen. Sinds dit jaar verschijnt de kalender ook in tbs-klinieken.

Gevangenen wisselen volgens de politie onderling relatief veel kennis met elkaar uit over gepleegde strafbare feiten. "Elk jaar levert de kalender nieuwe informatie op in oude zaken", vertelt Aart Garssen, landelijk projectleider cold cases van de politie.

"Cold cases zijn vaak complexe zaken die een lange adem vragen van politie en het Openbaar Ministerie. In 2019 hebben de coldcaseteams van de politie mooie resultaten geboekt. Verdachten zijn jaren later alsnog opgepakt en door het OM voor de rechter gebracht. Ook hebben verschillende onbekende doden een naam gekregen", aldus Garssen.