Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in een megaproces bij de rechtbank in Rotterdam twaalf jaar cel geëist tegen een 54-jarige internationaal opererende drugsmakelaar uit Spijkenisse. De drugsorganisatie regelde tussen 2016 en 2018 diverse cocaïnetransporten vanuit Zuid-Amerika naar de Rotterdamse haven.

In de zaak stonden donderdag vijf personen terecht, die allemaal in 2018 werden aangehouden. Tegen vier mannen van veertig uit Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Bergen op Zoom en Naaldwijk eisten de officieren van justitie celstraffen van vier, acht, tien en elf jaar. Een van hen is een belastingmedewerker die vertrouwelijke gegevens van bedrijven zou hebben doorgespeeld aan de drugsorganisatie.

De mannen worden onder meer verdacht van voorbereidingen voor internationale drugssmokkel, witwassen, het bezit van wapens en munitie, afpersing, openlijk geweld en omkoping. Enkele verdachten hadden het in ontsleutelde PGP-berichten openlijk over een bestelling van een machinepistool en handvuurwapens.

Volgens het OM had de misdaadorganisatie vele criminele contacten, onder wie leveranciers, transporteurs en corrupte douaniers die containers met cocaïne hebben doorgelaten.

'Met opbrengsten werd chalet gefinancierd'

In 2017 werd een partij van 171 kilo cocaïne in beslag genomen in een loods in het Zuid-Hollandse dorp Vierpolders. Daarnaast werden twee zendingen met 40 en 17 kilo cocaïne onderschept in dozen bananen bij een fruitbedrijf. Met de opbrengsten van de drugshandel werd waarschijnlijk een chalet op een vakantiepark in Rockanje gefinancierd.

De officieren van justitie onderstreepten donderdag de schade van massale cocaïne-importen. "De angst dat Nederland een narcostaat wordt, is reëel. Dat heeft alles te maken met het geld wat omgaat in de cocaïnehandel. 1 kilo coke kost rond de 800 euro aan de grens met Colombia en kost tot 50.000 euro bij de eindgebruiker in Europa. Dit geld corrumpeert de samenleving."

In een vervolg op het strafproces zullen tot begin februari nog negen andere verdachten terechtstaan. De rechtbank doet naar verwachting op 17 februari uitspraak.