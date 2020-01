Een vrouw is woensdag rond 17.30 uur zwaargewond uit het water gehaald bij de Nassaukade in Rotterdam. Ze werd ter plaatse gereanimeerd en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten rukten massaal met spoed uit na een melding over een persoon te water nabij het gebouw van Unilever. Het droneteam van de brandweer verleende daarbij assistentie.

Waardoor de vrouw te water raakte, is nog onduidelijk.