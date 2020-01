Een dronken man heeft woensdagmiddag zijn geslachtsdeel laten zien aan een aantal minderjarige meisjes bij Rotterdam Centraal. Een andere dronken man probeerde later die middag een kinderdagverblijf binnen te dringen, meldt de politie via Instagram.

Agenten op het station werden die middag aangesproken door een aantal minderjarige meisjes. Ze gaven aan dat een dronken man zojuist zijn geslachtsdeel aan hen had lieten zien. De man is direct aangehouden.



Later die middag probeerde een andere dronken man een kinderdagverblijf binnen te komen. De man stond half tussen de deur, maar de medewerker kon voorkomen dat hij binnendrong. De politie was snel ter plaatse en heeft de man aangehouden. Ook zijn dronken vriend, die naast de deur stond, is gearresteerd. Een van de twee mannen verzette zich tijdens zijn arrestatie en bespuugde de agenten.

De drie verdachten zijn overgebracht naar een politiecel.