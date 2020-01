De gemeente Rotterdam heeft de hoogtemeter voor vrachtwagens in de Maastunnel verplaatst om de kans te verminderen dat het systeem onterecht aanslaat, laat wethouder van Mobiliteit, Judith Bokhove, woensdag weten als reactie op vragen van de Rotterdamse VVD. Sinds de heropening is de tunnel gemiddeld zeven tot acht keer per dag tijdelijk gestremd door een hoogtemelding.

Volgens Dieke van Groningen (VVD) duurt het na zo'n hoogtemelding ten minste vijf tot tien minuten voordat de weg weer vrij is. In de tussentijd is het verkeer aan beide zijden van de

Maastunnel gestremd, wat vaak zorgt voor lange files.

Vrachtwagens mogen maximaal 4 meter hoog zijn om de Maastunnel te passeren. Als de hoogtemeting aanslaat, wordt dit echter in de praktijk vaak niet veroorzaakt door een te hoge vrachtwagen, maar door uitsteeksels of specifieke belading op het voertuig. Ook kan het kantelen van de vrachtwagen op het moment van de meting een hogere waarde geven. Om het aantal foutieve hoogtemeldingen te verminderen, is de meter nu achttien meter verplaatst.

Wethouder Bokhove geeft aan dat een te hoge vrachtwagen wettelijk een overtreding is, maar dat de bestuurder over het algemeen niet beboet wordt. Het vaststellen van de overtreding zou een relatief grote inzet vereisen van de politie. Wel heeft de gemeente onlangs contact opgenomen met de politie over de kwestie. De conclusies van dat gesprek zijn nog niet bekend.