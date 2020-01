Het aantal geregistreerde misdrijven in Rotterdam is vorig jaar licht toegenomen, blijkt uit jaarcijfers die de politie woensdag heeft gepubliceerd. In 2019 werden er in totaal iets meer dan 51.000 misdrijven geregistreerd in de gemeente, tegenover zo'n 49.000 in 2018.

Na Amsterdam (80.000) werden de meeste misdrijven vorig jaar gepleegd in Rotterdam (51.000) en Den Haag (37.000). In de Maasstad werden onder andere veel meldingen gemaakt van diefstal en inbraak in een woning (1.800), bedreiging (2.100) en mishandeling (2.900).

De politie laat woensdag weten een toename te zien in het aantal ernstige incidenten met steekwapens waarbij de laatste tijd jongeren betrokken waren. "Of het hier gaat om een serie incidenten of dat het te maken heeft met een cultuurverandering onder jongeren waarin wapenbezit toeneemt, is lastig te zeggen. Met name vanuit Amsterdam en Rotterdam komen signalen dat jeugdigen vaker messen bij zich dragen."

"De deelname van jongeren aan criminele activiteiten is zorgelijk en gaan we het komende jaar in de gaten houden", zegt korpschef Erik Akerboom. De korpschef wil dat het probleem gezamenlijk wordt aangepakt door ouders, scholen, gemeenten en politie.