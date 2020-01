Bij een politiecontrole in samenwerking met de Douane in het Rotterdamse stadsdeel Oost is dinsdag bijna 13.000 euro geïnd en zijn drie personenauto's in beslag genomen.

De controle werd gehouden op de Hoofdweg, de Tweelingenstraat en de Oosterflank. Het ging om een zogeheten ANPR-controle, waarbij een camera kentekens scant van voorbijrijdende voertuigen. Sommige kentekens zijn gekoppeld aan namen van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of op een andere manier bij de politie bekend zijn.

De drie in beslag genomen voertuigen zijn direct weggevoerd.

Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekendgemaakt.