Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag twaalf jaar cel geëist tegen een 25-jarige man uit Schiedam voor het neerschieten van een 31-jarige man in de Allard Piersonstraat in Rotterdam.

De politie kreeg op 21 mei rond 21.00 uur diverse meldingen binnen over harde knallen in de Rotterdamse Wijk Het Nieuwe Westen. Op dat moment waren er veel mensen, onder wie kinderen, op straat. Ter plaatse troffen agenten een zwaargewond slachtoffer aan. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleefde ternauwernood.

De politie zocht direct in de omgeving van het incident naar mogelijke betrokkenen, maar trof niemand meer aan. Op 4 juli werd alsnog de verdachte schutter aangehouden bij een hotel in de wijk Prins Alexander. De politie had tips ontvangen dat de man zich daar zou schuilhouden. De verdachte probeerde nog te vluchten door in een sloot achter het hotel te springen, maar kon alsnog worden gearresteerd.

Zijn motief voor het schietincident is nog onduidelijk.