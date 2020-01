Het Landelijk Parket en het zogeheten HARC-team Amsterdam hebben vrijdagochtend in Rotterdam een 29-jarige man en een 28-jarige vrouw aangehouden in een onderzoek naar witwassen en de invoer van cocaïne. Dat maakte het Landelijk Parket maandag bekend.

In hetzelfde onderzoek zijn ook twee woningen en een loods in Rotterdam en Terneuzen doorzocht en is de inhoud van een kluis in beslag genomen.

De rechter-commissaris in Rotterdam heeft maandag besloten dat de man ten minste veertien dagen vast moet zitten. Hij wordt verdacht van de invoer van verdovende middelen, voorbereidingshandelingen voor een andere drugsinvoer en witwassen. Hij werd op 28 augustus door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot 36 maanden celstraf voor de handel en smokkel van cocaïne.

De vrouw wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van witwassen. Zij is nog niet voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Bedrijf merkte verdacht pakket op

Het betreffende onderzoek werd uitgevoerd door het OM en het HARC-team Amsterdam, een samenwerking tussen de FIOD en de douane. Aanleiding voor het onderzoek was een melding van een bedrijf in Beverwijk dat er een verzegeling miste op een container. De douane kwam op 31 januari ter plaatse en trof in de container, afkomstig uit Brazilië, een lege verborgen ruimte aan.

Daarnaast werden meerdere witte stofkapjes en houtsnippers gevonden, die erop duidden dat mogelijk in de container is gezaagd. Waarschijnlijk is de container in Nederland opengebroken.

Container kwam per schip naar Nederland

Volgens de douane is de container per schip naar Nederland vervoerd en daarna overgebracht naar Beverwijk. Op camerabeelden is te zien hoe een witte bestelbus van de technische dienst is gebruikt om het terrein af te rijden, om er daarna verdovende middelen uit te halen.

De bestuurder van het voertuig is geïdentificeerd als de 29-jarige verdachte. Het is niet bekend hoe de vrouw in beeld is gekomen als verdachte.