De Maastunnel in Rotterdam gaat van maandag- tot en met vrijdagnacht dicht in verband met werkzaamheden, meldt de gemeente.

In de nacht van maandag op dinsdag is de tunnel van 22.00 uur tot 00.30 uur dicht in de richting van Rotterdam-Zuid. Vanaf 00.30 tot 6.00 is de tunnel in beide richtingen gesloten.

Op diezelfde tijden is de tunnel ook in de nacht van dinsdag op woensdag gesloten. In de nachten van woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag gaat de tunnel alleen dicht van 22.00 uur tot 6.00 uur in de richting van Rotterdam-Zuid.

Verkeer kan tijdens de afsluitingen omrijden over de Erasmusbrug, de Willemsbrug, Beneluxtunnel of de Van Brienenoordbrug.

Fiets- en voetgangerstunnel wordt gerenoveerd

De gemeente laat de fiets- en voetgangerstunnel renoveren. Daarbij wordt de volledige vloer van de voetgangerstunnel vervangen en de vloer in de fietserstunnel opgeknapt. Ook worden de oude tegels, de verlichting en de veiligheidscamera's vervangen.

De werkzaamheden aan de fietstunnel gaan ongeveer zeven maanden duren. De werkzaamheden aan de voetgangerstunnel worden vier maanden daarna afgerond.

Tijdens de afsluiting van de fiets- en voetgangerstunnel vaart er een pont tussen de Sint Janshaven en de Sint Jobshaven.