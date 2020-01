De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 27 personen aangehouden tijdens een drugs- en alcoholcontrole in het Rotterdamse stadsdeel Zuid, meldt de politie via Twitter.

Een dronken bestuurder keerde om in de Maastunnel, maar werd door een van de agenten te motor ingehaald en aangehouden.

Naast de aanhoudingen heeft de politie meerdere rijbewijzen ingevorderd.