Een taxichauffeur heeft in de nacht van zaterdag op zondag lachgas gebruikt in de auto op de Tjalklaan in Rotterdam. Dat meldt het Team Parate Eenheid via Twitter.

Er zaten geen klanten in de taxi ten tijde van het incident.

Door het gebruik van lachgas was de man volgens de politie verminderd aanspreekbaar. Zijn rijbewijs is ingevorderd.