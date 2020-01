De politie heeft zondagochtend een 23-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van het doorrijden na een zwaar ongeval zaterdag op de Mathenesserlaan in Rotterdam. Een 32-jarige vrouw raakte daarbij zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze ligt nog altijd in het ziekenhuis.

De aangehouden man wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. Hij zit vast en zal door de politie worden verhoord.

De auto die de vrouw zaterdag rond 6.10 uur had geschept reed na het ongeval door. De politie riep mensen via onder meer sociale media en Burgernet op om uit te kijken naar een grijze auto met vermoedelijk schade aan de voorruit en koplamp. Door een oplettende melder werd de auto een paar uur later aangetroffen op de Veelzigtstraat.