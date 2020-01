Een fietser is zaterdagochtend zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Mathenesserlaan in Rotterdam-West. De auto is na de aanrijding doorgereden.

De aanrijding vond rond 7.00 uur plaats. De fietser raakte bij het ongeval zwaargewond. De bestuurder van de auto reed vervolgens weg.

De politie meldt dat het gaat om een kleine, grijze auto. Ook roept de politie mensen die het voertuig, dat beschadigd is aan de voorruit en de koplamp, zich te melden bij de politie.