Een fietser is zaterdagochtend zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto op de Mathenesserlaan in Rotterdam-West. De auto is na de aanrijding doorgereden, maar is inmiddels gevonden.

De aanrijding vond rond 6.00 uur plaats. De fietser raakte bij het ongeval zwaargewond. De bestuurder van de auto reed vervolgens weg, maar de politie meldde later dat de auto is gevonden op de Veelzigtstraat. De bestuurder is nog niet gevonden.

De auto is weggesleept en wordt door de Forensische Opsporing verder onderzocht. De politie gaat verder op zoek naar de bestuurder.