De 28-jarige man die woensdagochtend op Rotterdam Centraal werd opgepakt nadat hij agressief gedrag vertoonde en "Allahu akbar" riep in de Thalys, blijft langer vastzitten.

De man wordt verdacht van bedreiging en mishandeling, aldus het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam. De man is vrijdag voorgeleid. Het OM spreekt van een "verwarde man".

Het incident gebeurde in de Thalys die om 6.15 uur uit Amsterdam vertrok naar Parijs. Volgens de politie raakten reizigers in paniek, maar raakte niemand gewond.

In Rotterdam werd de trein stilgezet en daar is de man aangehouden. Bij controle hebben agenten geen wapens aangetroffen. Waarom hij zich agressief gedroeg, is nog onduidelijk.

De politie doet onderzoek.