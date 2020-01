Woningcorporatie Vestia mag zeventien huurovereenkomsten in de Rotterdamse Tweebosbuurt niet beëindigen, heeft de kantonrechter in Rotterdam vrijdag bepaald. Vestia wil daar 535 sociale huurwoningen slopen en daarvoor in de plaats nieuwe woningen bouwen.

De woningcorporatie droeg de huurders op om voor 1 januari 2020 hun woningen te verlaten. Een aantal huurders was het hier niet mee eens en weigerde te vertrekken. Daarop stapte Vestia naar de kantonrechter.

Volgens de woningcorporatie sluit het slopen van de woningen om ruimte te maken voor nieuwe woningen aan bij de plannen van de gemeente Rotterdam en het Rijk om de leefkwaliteit in Rotterdam Zuid te verbeteren.

De kantonrechter oordeelt echter dat het slopen van woningen uitsluitend gerechtvaardigd is als de exploitatie van de huidige woningen onvoldoende oplevert of als de woningen in slechte staat verkeren. Het slopen van woningen met uitsluitend het doel om nieuwe woningen te bouwen, is volgens de rechter onvoldoende reden om de bewoners uit hun huizen te zetten. Het motief om de leefkwaliteit in de buurt te verbeteren zou in deze zaak niet genoeg zijn gebleken.

Vestia betrok bewoners niet bij de plannen

Daarnaast heeft Vestia de bewoners niet betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Hun werd pas om input gevraagd nadat bekend werd dat hun woningen werden gesloopt en ze hun woningen moesten verlaten. Ook kregen de bewoners in eerste instantie niet of nauwelijks hulp bij het vinden van andere woonruimte en is hun niet de optie geboden om in de nieuwbouwwijk terug te keren, stelt de rechter.

Tot slot zou Rotterdam door de sloop van de woningen minder woningen beschikbaar hebben in de sociale sector.

Op basis van alle argumenten wijst de kantonrechter de vordering van Vestia tegen zeventien huurders af.